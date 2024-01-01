Volkswagen Multivan з перебитими номерами не зміг перетнути кордон

Підставою для такої фіскальної дії виявився Multivan невідомого походження. Як показала перевірка, мікроавтобус 63-річного чоловіка мав ознаки підробки ідентифікаційного номера кузова.

Під час перевірки автомобіля закарпатські митники виявили, що номерне позначення кузова було нанесено кустарним способом. На справжній Vin-код було вклеєно підроблений номер.

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За словами водія, він лише переганяв даний транспортний засіб на прохання знайомого з міста Закопане (Польща) в Івано-Франківську область. Дивно тут ще й те, що Multivan був на реєстраційних вітчизняних номерах.

Ймовірно, підробкою Vin-коду займалися дилетанти, бо профі такого ляпа не допустили б. Фото: Закарпатська митниця

Тож далі митного пункту пропуску Volkswagen Multivan не поїхав. Відносно водія з українським громадянством складено протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

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За повідомлення митного органу, санкції цієї статті передбачають не лише штраф, але й конфіскацію автомобіля. Як з’ясовано, мікроавтобус датується 2017 роком випуску. Його орієнтовна вартість становить понад 847 тис. грн.

Окрім цього, митниця скерує повідомлення до правоохоронних органів про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 290, 358 КК України.