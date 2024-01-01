Volkswagen Multivan с перебитыми номерами не смог пересечь границу

Основанием для такого фискального действия оказался Multivan неизвестного происхождения. Как показала проверка, микроавтобус 63-летнего мужчины имел признаки подделки идентификационного номера кузова.

Во время проверки автомобиля закарпатские таможенники обнаружили, что номерное обозначение кузова было нанесено кустарным способом. На настоящий Vin-код был вклеен поддельный номер.

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По словам водителя, он лишь перегонял данное транспортное средство по просьбе знакомого из города Закопане (Польша) в Ивано-Франковскую область. Странно здесь еще и то, что Multivan был на регистрационных отечественных номерах.

Вероятно, подделкой Vin-кода занимались дилетанты, потому что профи такого ляпа не допустили бы. Фото: Закарпатская таможня

Поэтому дальше таможенного пункта пропуска Volkswagen Multivan не поехал. В отношении водителя с украинским гражданством составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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По сообщению таможенного органа, санкции этой статьи предусматривают не только штраф, но и конфискацию автомобиля. Как выяснено, микроавтобус датируется 2017 годом выпуска. Его ориентировочная стоимость составляет чуть более 847 тыс. грн.

Кроме этого, таможня направит сообщение в правоохранительные органы о признаках уголовного преступления, предусмотренного статьями 290, 358 УК Украины.