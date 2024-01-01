Таможенники не поверили ценам на подержанные "Ниссаны": что будет с этими авто

По мнению таможенников, 40-летний житель Винницкой области подал документы с ложными данными. Об этом на своей ФБ-странице сообщает Львовская таможня.

Водитель указал стоимость 16-летнего авто по курсу Нацбанка 90,5 тыс. гривен, а 14-летнего "японца" записал, что купил за 142 тыс. гривен.

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Во время таможенного контроля в кабине водителя были обнаружены таможенные декларации Республики Польша и счета, где значилось, что стоимость транспортных средств, по курсу НБУ, составляет более 142 тыс. грн и 238 тыс. грн соответственно.

Следствию предстоит выяснить достоверность тех документов и принадлежат ли они именно этим транспортным средствам. Разница реальной стоимости в 150 тыс. гривен, то есть где-то 3,5 тыс. долларов, между указанным водителем и в найденных таможенниками документах является спорной и это нужно будет доказать. Работники таможенного контроля в своей заметке также заявили, что в декларации указаны другие отправители и получатели машин.

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Пока таможня настаивает на том, что гражданин Украины, который перевозил иномарки, совершил действия направленные на перемещение товаров с представлением в таможенный орган документов, которые содержат ложные сведения об отправителе, получателя и их стоимости.

Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Однако дальнейшую судьбу автомобилей будет решено в судебном порядке.

Фото: Львовская таможня