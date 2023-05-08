Сейчас выбор очень ограничен, однако ситуация может измениться к лучшему в ближайшее время.

Электромобиль – идеальный кандидат на роль автомобиля без крыши, то есть кабриолета или родстера. Ведь он не будет издавать ни звука двигателя и выхлопных газов ДВС.

Впрочем, выбор серийных кабриолетов среди электромобилей очень скромен. Существует всего несколько моделей, снятых с выпуска и пару очень дорогих, которые производятся поштучно. Но вскоре эта ситуация изменится, ведь несколько автопроизводителей готовят новинки без крыши. Тем более что автопроизводители показали ряд электрических концептов с открытой крышей, среди которых Mercedes-Benz, Genesis, Polestar и т.д.

Также интересно какой будет новая Tesla Roadster

Наиболее известным является Tesla Roadster – первый автомобиль Tesla, выпускавшийся в 2008–2012 гг.

В начале продаж он стоил от $98 950 (Tesla Roadster 1.5 Standard) до $128 500 (Tesla Roadster 2.5 Sport). Со временем стоимость подержанных автомобилей начала снижаться. В 2018 году такой родстер можно было приобрести всего за $38 000. Но недавно цена стремительно взлетела: автомобиль, выпущенный в количестве всего 2450 экземпляров, стал объектом коллекционирования.

В январе 2022 года один из Tesla Roadster 2.5 Sport 2011 года выпуска приобрели за $190 000, а в мае 2022 года родстер, который входил в первую сотню изготовленных, купили за $212 000.

Вторым кабриолетом, который и сейчас доступен на вторичном рынке, является Smart EQ fortwo cabrio, который уже пережил два поколения и до сих пор есть в продаже.

Это двухместный городской автомобиль с открытым верхом. Фактически это единственный массовый электрический кабриолет, который можно купить новым. Fortwo cabrio питается от батареи емкостью 17 кВт/ч, обеспечивает мощность 81 л.с., спринт 0-100 км/ч за 11,6 секунды и скромный запас хода в 120 км. Зарядка до 80% с помощью быстрого зарядного устройства на 22 кВтч занимает менее 40 минут, но полная зарядка дома с помощью настенного блока на 7 кВтч займет более трех часов.

Компания Nissan когда-то тоже показала Leaf Open Car, в версии 2017 года, который стал первым современным действительно массовым электромобилем с начала продаж в 2011 году. Но дальше концепта дело не пошло и кабриолета Nissan сейчас не существует.