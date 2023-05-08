Наразі вибір дуже обмежений, однак ситуація може змінитись на краще вже найближчим часом.

Електромобіль – ідеальний кандидат на роль автомобіля без даху, тобто кабріолета чи родстера. Адже він не видаватиме жодного звуку двигуна та вихлопних газів ДВЗ.

Втім, вибір серійних кабріолетів серед електромобілів дуже скромний. Існує всього кілька моделей, знятих з випуску та пару дуже дорогих, які виробляються штучно. Але незабаром ця ситуація зміниться, адже одразу декілька автовиробників готують новинки без даху. Тим більше, що автовиробники показали ряд електричних концептів з відкритим дахом, серед яких Mercedes-Benz, Genesis, Polestar тощо.

Також цікаво якою буде нова Tesla Roadster

Найбільш знаним є Tesla Roadster – перший автомобіль Tesla, який випускався у 2008–2012 рр.

На початку продажів він коштував від $98 950 (Tesla Roadster 1.5 Standard) до $128 500 (Tesla Roadster 2.5 Sport). З часом вартість вживаних авто почала знижуватися. У 2018 році такий родстер можна було придбати усього за $38,000. Але нещодавно ціна стрімко злетіла: авто, яке було випущено у кількості усього 2450 екземплярів, стало об’єктом колекціонування.

У січні 2022 один Tesla Roadster 2.5 Sport 2011 року випуску, придбали за $190 000, а у травні 2022 родстер, який входив у першу сотню виготовлених авто купили за $212 000.

Другим кабріолетом, який і зараз доступний на вторинному ринку, є Smart EQ fortwo cabrio який вже пережив два покоління і досі є у продажу.

Це двомісний міський автомобіль з відкритим верхом. Фактично, це єдиний масовий електричний кабріолет, який можна купити новим. Fortwo cabrio живиться від батареї ємністю 17 кВт/год, яка через двигун забезпечує 81 к.с., спринт 0-100 км/год за 11,6 секунди та скромний запас ходу в 120 км. Зарядка до 80% за допомогою швидкого зарядного пристрою на 22 кВт-год займає менше 40 хвилин, але повна зарядка вдома за допомогою настінного блоку на 7 кВт-год займе більше трьох годин.

Компанія Nissan колись також показала Leaf Open Car, на базі моделі, оновленої у 2017 році, який став першим сучасним дійсно масовим електромобілем з початку продажу у 2011 році. Але далі концепту справа не пішла і кабріолета Nissan зараз не існує.