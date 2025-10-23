Какие свежие авто везли на территорию Украины в сентябре: рейтинг

Tesla Model Y
Украинцы все чаще отдают предпочтение относительно свежим подержанным авто - возрастом до пяти лет. По данным “Укравтопрома”, в сентябре 2025 года в Украину было ввезено 8,2 тыс. легковушек этого возраста. Это составляет 35% от всех 23,3 тыс. подержанных автомобилей, которые пополнили автопарк страны в прошлом месяце.
Читайте также: Свежие Mazda CX-5 на аукционах продаются за $5715
Электромобили – абсолютные лидеры
Наибольшую долю среди авто до 5 лет составили электрокары - 55%. Таким образом, уже каждый второй "молодой" подержанный автомобиль, который завозится в Украину, имеет полностью электрическую силовую установку.
Другие типы топлива распределились так:
- Бензиновые авто – 31%;
- Гибриды – 9%;
- Дизельные – 4%;
Автомобили с ГБО – 1%.
ТОП-10 самых популярных моделей
- Tesla Model Y – 929 авто;
- Tesla Model 3 – 520 авто;
- Kia Niro – 353 авто;
- Nissan Rogue – 232 авто;
- Hyundai Kona – 231 авто;
- Volkswagen Tiguan – 191 авто;
- Mazda CX-5 – 189 авто;
- Audi e-tron Sportback – 177 авто;
- Ford Escape – 153 авто;
- Audi Q5 – 149 авто.
Что это означает для рынка
Аналитики отмечают, что украинский рынок подержанных авто стремительно электрифицируется. Доля электромобилей среди “молодых” подержанных машин за год выросла вдвое, что свидетельствует о смещении спроса в сторону экономичного и электро транспорта. Это связано с возможной отменой льгот на растаможку электричек.
Читайте также: в США резко подешевели и Honda Accord
Кроме того, в списке лидеров четко видно доминирование SUV-сегмента - кроссоверы занимают большинство позиций, что подтверждает устойчивую популярность универсальных авто с высоким клиренсом среди украинских водителей.