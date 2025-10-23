Какие свежие авто везли на территорию Украины в сентябре: рейтинг

Украинцы все чаще отдают предпочтение относительно свежим подержанным авто - возрастом до пяти лет. По данным “Укравтопрома”, в сентябре 2025 года в Украину было ввезено 8,2 тыс. легковушек этого возраста. Это составляет 35% от всех 23,3 тыс. подержанных автомобилей, которые пополнили автопарк страны в прошлом месяце.

Электромобили – абсолютные лидеры

Наибольшую долю среди авто до 5 лет составили электрокары - 55%. Таким образом, уже каждый второй "молодой" подержанный автомобиль, который завозится в Украину, имеет полностью электрическую силовую установку.

Другие типы топлива распределились так:

Бензиновые авто – 31%;

Гибриды – 9%;

Дизельные – 4%;

Автомобили с ГБО – 1%.

ТОП-10 самых популярных моделей

Tesla Model Y – 929 авто; Tesla Model 3 – 520 авто; Kia Niro – 353 авто; Nissan Rogue – 232 авто; Hyundai Kona – 231 авто; Volkswagen Tiguan – 191 авто; Mazda CX-5 – 189 авто; Audi e-tron Sportback – 177 авто; Ford Escape – 153 авто; Audi Q5 – 149 авто.

Что это означает для рынка

Аналитики отмечают, что украинский рынок подержанных авто стремительно электрифицируется. Доля электромобилей среди “молодых” подержанных машин за год выросла вдвое, что свидетельствует о смещении спроса в сторону экономичного и электро транспорта. Это связано с возможной отменой льгот на растаможку электричек.

Кроме того, в списке лидеров четко видно доминирование SUV-сегмента - кроссоверы занимают большинство позиций, что подтверждает устойчивую популярность универсальных авто с высоким клиренсом среди украинских водителей.