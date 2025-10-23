Укр
Ру

Какие свежие авто везли на территорию Украины в сентябре: рейтинг

Названы самые популярные подержанные авто до 5 лет, импортируемые в Украину. Доминируют электромобили.
Какие свежие авто везли в сентябре: рейтинг - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo23 октября, 18:50
logo0
logo0 мин

Украинцы все чаще отдают предпочтение относительно свежим подержанным авто - возрастом до пяти лет. По данным “Укравтопрома”, в сентябре 2025 года в Украину было ввезено 8,2 тыс. легковушек этого возраста. Это составляет 35% от всех 23,3 тыс. подержанных автомобилей, которые пополнили автопарк страны в прошлом месяце.

Читайте также: Свежие Mazda CX-5 на аукционах продаются за $5715

Электромобили – абсолютные лидеры

Наибольшую долю среди авто до 5 лет составили электрокары - 55%. Таким образом, уже каждый второй "молодой" подержанный автомобиль, который завозится в Украину, имеет полностью электрическую силовую установку.

Другие типы топлива распределились так:

  • Бензиновые авто – 31%;
  • Гибриды – 9%;
  • Дизельные – 4%;

Автомобили с ГБО – 1%.

ТОП-10 самых популярных моделей

  1. Tesla Model Y – 929 авто;
  2. Tesla Model 3 – 520 авто;
  3. Kia Niro – 353 авто;
  4. Nissan Rogue – 232 авто;
  5. Hyundai Kona – 231 авто;
  6. Volkswagen Tiguan – 191 авто;
  7. Mazda CX-5 – 189 авто;
  8. Audi e-tron Sportback – 177 авто;
  9. Ford Escape – 153 авто;
  10. Audi Q5 – 149 авто.

Что это означает для рынка

Аналитики отмечают, что украинский рынок подержанных авто стремительно электрифицируется. Доля электромобилей среди “молодых” подержанных машин за год выросла вдвое, что свидетельствует о смещении спроса в сторону экономичного и электро транспорта. Это связано с возможной отменой льгот на растаможку электричек.

Читайте также: в США резко подешевели и Honda Accord

Кроме того, в списке лидеров четко видно доминирование SUV-сегмента - кроссоверы занимают большинство позиций, что подтверждает устойчивую популярность универсальных авто с высоким клиренсом среди украинских водителей.

#Новости #Aвтобизнес #Б/у автомобили #Регистриция автомобиля