Які свіжі авто ввезли на територію України у вересні: рейтинг

Українці все частіше віддають перевагу відносно свіжим уживаним авто — віком до п’яти років. За даними “Укравтопрому”, у вересні 2025 року в Україну було ввезено 8,2 тис. легковиків цього віку. Це становить 35% від усіх 23,3 тис. вживаних автомобілів, які поповнили автопарк країни минулого місяця.

Електромобілі – абсолютні лідери

Найбільшу частку серед авто до 5 років склали електрокари — 55%. Таким чином, уже кожен другий «молодий» вживаний автомобіль, який завозиться в Україну, має повністю електричну силову установку.

Інші типи палива розподілилися так:

Бензинові авто – 31%;

Гібриди – 9%;

Дизельні – 4%;

Автомобілі з ГБО – 1%.

ТОП-10 найпопулярніших моделей

Tesla Model Y – 929 авто; Tesla Model 3 – 520 авто; Kia Niro – 353 авто; Nissan Rogue – 232 авто; Hyundai Kona – 231 авто; Volkswagen Tiguan – 191 авто; Mazda CX-5 – 189 авто; Audi e-tron Sportback – 177 авто; Ford Escape – 153 авто; Audi Q5 – 149 авто.

Що це означає для ринку

Аналітики відзначають, що український ринок уживаних авто стрімко електрифікується. Частка електромобілів серед “молодих” вживаних машин за рік зросла вдвічі, що свідчить про зміщення попиту в бік економічного та електро транспорту. Це пов'язано з можливим скасуванням пільг на розмитнення електричок.

Крім того, у списку лідерів чітко видно домінування SUV-сегмента — кросовери займають більшість позицій, що підтверджує сталу популярність універсальних авто з високим кліренсом серед українських водіїв.