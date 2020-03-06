Первые весенние праздники для автомобилистов столицы будут связаны с перекрытием нескольких улиц.

Частично ограничат движение на ул. С. Бандеры (Московском проспекте). Ограничение будет действовать с 8 марта по 26 апреля.

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"На просп. С. Бандеры начинаем следующий этап капитального ремонта. Будем обновлять покрытие на части между ул. Иорданской и просп. Оболонским. Будем работать в направлении ул. Телиги. Во время работ движение будет организовано по одной проезжей части. Работы на участке в направлении ул. Телиги продлятся до конца апреля. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Также с 7 марта перекроют часть Пушкинской улицы.

Как сообщает КК "Киевавтодор", движение ограничат на участке от ул. Л. Толстого до ул. Т. Шевченко. Причина – капитальный ремонт улицы.

Пути объезда:

ул. Л. Толстого – Владимирская – ул. Т. Шевченко – Пушкинская;

ул. Васильковская – Крещатик – Б. Хмельницкого – Пушкинская.

Ремонтные работы планируется завершить до 31 мая.

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