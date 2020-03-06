Перші весняні свята для автомобілістів столиці будуть пов’язані з перекриттям декількох вулиць.
Частково обмежать рух на просп. С. Бандери (Московському проспекті). Обмеження діятиме з 8 березня до 26 квітня.
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"На просп. С. Бандери розпочинаємо наступний етап капітального ремонту. Оновлюватимемо покриття на частині між вул. Йорданською і просп. Оболонським. Працюватимемо у напрямку вул. Теліги. Під час робіт рух буде організовано по одній проїжджій частині. Роботи на ділянці у напрямку вул. Теліги триватимуть до кінця квітня. Перепрошуємо за незручності", сказано в повідомленні Комунальної корпорації "Київавтодор".
Також із 7 березня перекриють частину Пушкінської вулиці
Як повідомляє КК "Київавтодор", рух обмежать на ділянці від вул. Л. Толстого до бульв. Т. Шевченка. Причина - капітальний ремонт вулиці.
Шляхи об’їзду:
- вул. Л. Толстого - Володимирська - бульв. Т. Шевченка - Пушкінська;
- вул. Васильківська - Хрещатик - Б. Хмельницького - Пушкінська.
Ремонтні роботи планують завершити до 31 травня.
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