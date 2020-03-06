Перші весняні свята для автомобілістів столиці будуть пов’язані з перекриттям декількох вулиць.

Частково обмежать рух на просп. С. Бандери (Московському проспекті). Обмеження діятиме з 8 березня до 26 квітня.

Читате також: Як будуть працювати камери автофіксації: відео

"На просп. С. Бандери розпочинаємо наступний етап капітального ремонту. Оновлюватимемо покриття на частині між вул. Йорданською і просп. Оболонським. Працюватимемо у напрямку вул. Теліги. Під час робіт рух буде організовано по одній проїжджій частині. Роботи на ділянці у напрямку вул. Теліги триватимуть до кінця квітня. Перепрошуємо за незручності", сказано в повідомленні Комунальної корпорації "Київавтодор".

Також із 7 березня перекриють частину Пушкінської вулиці

Як повідомляє КК "Київавтодор", рух обмежать на ділянці від вул. Л. Толстого до бульв. Т. Шевченка. Причина - капітальний ремонт вулиці.

Шляхи об’їзду:

вул. Л. Толстого - Володимирська - бульв. Т. Шевченка - Пушкінська;

вул. Васильківська - Хрещатик - Б. Хмельницького - Пушкінська.

Ремонтні роботи планують завершити до 31 травня.

Читайте також: Аваков анонсував початок автоматичної відеофіксації порушень ПДР