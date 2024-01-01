Какие уникальные автомобили можно будет увидеть на юбилейном фестивале Old Car Land

Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land 2024 пройдет уже в ближайшие выходные – 28 и 29 сентября в Киеве на территории музея "Колеса Истории". В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие и готовит сразу целую серию интересностей и инноваций.

Впервые фестиваль пройдет на территории технического музея "Колеса Истории". Поэтому все желающие будут иметь уникальную возможность кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств фестиваля ознакомиться с крупнейшим собранием классических технических экспонатов Киева и Украины.

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Также организаторы готовят несколько тематических экспозиций, посвященные мировым автопроизводителям, празднующих важные юбилеи. В рамках данных локаций можно будет ознакомиться с классическими Opel 1930-1970 годов, необычными британскими родстерами и др.

Среди других интересных экспонатов – яркие образцы американской классики 50-70-х годов, ретровантажки и даже настоящий двухэтажный автобус, который более 50 лет назад работал на улицах Лондона! Кроме того, организаторы большое внимание уделить японским и европейским янгтаймерам, которые еще недавно можно было встретить на улицах наших городов, а сегодня уже стали желанными экземплярами в частных коллекциях.

Также вниманию посетителей – целый ряд интерактивных мероприятий: лекции по истории отечественной аудиотехники, встречи с легендами Киевского "Динамо", презентация новой книги по истории развития автотранспорта в Киеве и др.

Детей и взрослых также обязательно заинтересуют интерактивные экспозиции, действующие винтажные игровые автоматы, разноплановые фудкорты, фирменные сувениры и многое другое.

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Поэтому приглашаем владельцев классической техники и поклонников ретроавто и исторических мотоциклов на празднование десятого дня рождения фестиваля Old Car Land, которое состоится 28-29 сентября на территории музея "Колеса Истории" по адресу: г. Киев, ул. Малинская, 1. До встречи на Old Car Land!