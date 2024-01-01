Які унікальні автомобілі можна буде побачити на ювілейному фестивалі Old Car Land

Найбільший технічний фестиваль України Old Car Land пройде вже найближчими вихідними – 28 та 29 вересня у Києві на території музею "Колеса Історії". Цього року захід відзначає своє десятиріччя та готує одразу цілу серію цікавинок та інновацій.

Так, вперше фестиваль пройде на території технічного музею "Колеса Історії". Тож всі охочі матимуть унікальну можливість окрім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів фестивалю ознайомитись з найбільшим зібранням класичних технічних експонатів Києва та України.

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Також організатори готують кілька тематичних експозицій, присвячені світовим автовиробникам, що святкують важливі ювілеї. У рамках даних локацій можна буде ознайомитись з класичними Opel 1930-1970 років, незвичними британськими родстерами та ін.

Серед інших цікавих експонатів – яскраві зразки американської класики 50-70-х років, ретровантажівки та навіть справжній двоповерховий автобус, який понад 50 років тому працював на вулицях Лондона! Окрім того, організатори велику увагу приділити японським та європейським янгтаймерам, які ще нещодавно можна було зустріти на вулицях наших міст, а сьогодні вже стали бажаними екземплярами у приватних колекціях.

Також до уваги відвідувачів – ціла низка інтерактивних заходів: лекції з історії вітчизняної аудіотехніки, зустрічі з легендами Київського "Динамо", презентація нової книги з історії розвитку автотранспорту у Києві та ін.

Дітлахів та дорослих також обов'язково зацікавлять інтерактивні експозиції, діючі вінтажні ігрові автомати, різнопланові фудкорти, фірмові сувеніри та багато іншого.

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Тож запрошуємо власників класичної техніки і шанувальників ретроавто та історичних мотоциклів на святкування десятого дня народження фестивалю Old Car Land, яке відбудеться 28-29 вересня на території музею "Колеса Історії" за адресою м. Київ, вул. Малинська, 1. До зустрічі на Old Car Land!