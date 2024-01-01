Каким будет Dacia Bigster: фото

Известно, что будущая модель будет иметь внешность меньшего Dacia Duster. Однако, тестовый прототип имел иной задний бампер и крышку багажника и, очевидно, более длинную колесную базу и большие габариты, из-за наличия третьего ряда сидений.

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Также известно, что покупателям будет доступна пятиместная версия Bigster, которая будет отличаться увеличенным грузовым пространством. Учитывая известную информацию о модели, дизайнер, известный в сети как Lars_o_saeltzer, создал эту визуализацию будущей новинки.

Bigster основан на платформе CMF-B и, вероятно, будет иметь те же силовые агрегаты, что и последний Duster, включая силовую установку Hybrid 140, имеющий мощность 140 лошадиных сил. Говорят также о вероятности появления флагманской версии двигателя, которая отличалась бы увеличенной мощностью.

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Известно, что Dacia Bigster дебютирует в 2025 году. Собирать кроссовер будут на заводе Миовени в Румынии. Кроме этого, существует вероятность что Renault захочет представить его на различных рынках за пределами Европы под собственным брендом.