Шпионы заметили новый Dacia Bigster

На шпионских фото, которыми поделились наши коллеги из Autoevolution, заметно, что даже массивный камуфляж не может скрыть внешность, подобную Duster. Тестовый прототип Dacia Bigster имеет решетку радиатора такой же формы и фары, которые довольно сильно напоминают те, что имеет Duster.

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Бамперы выглядят несколько иными, хотя, возможно, это удачная работа камуфляжа. В то же время двери багажника имеют другую форму и иную выемку под рамку номерного знака. Поговаривают, что над ней должна быть размещена надпись “Dacia”.

Задние фонари выглядят почти идентичными тем, что имеет вышеупомянутый бестселлер бренда. Bigster имеет более длинную колесную базу и больше по габаритам, ведь он будет иметь третий ряд сидений. Однако, по сообщениям инсайдеров, дополнительные сиденья могут быть опционными, поэтому в базовой версии новая модель будет пятиместной.

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Также ожидается, что новинка будет иметь такую же 7-дюймовую приборную панель и 10,1-дюймовый дисплей мультимедиа, как и Duster. Однако, вероятно, некоторые элементы салона будут значительно отличаться от младшей модели.

Кроссовер основан на платформе CMF-B, а это означает, что под капотом Bigster, скорее всего, будет иметь гибридную силовую установку от Duster Hybrid 140, мощность которой увеличат, чтобы компенсировать больший вес модели. Ожидается, что полный привод будет доступен в стандартной комплектации.

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Вероятно, Renault, будет продавать собственную версию кроссовера на рынках за пределами Европы. Поговаривают, будут собирать Bigster на фабрике Миовени в Румынии, а его дебют запланирован на следующий год.