Шпигуни помітили новий Dacia Bigster

На шпигунських фото, якими поділилися наші колеги з Autoevolution, помітно, що навіть масивний камуфляж не може сховати зовнішність, подібну до Duster. Тестовий прототип Dacia Bigster має решітку радіатора такої ж форми та фари, які досить сильно нагадують ті, що має Duster.

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Бампери виглядають дещо інакшими, хоча, можливо, це вдала робота камуфляжу. Водночас двері багажника мають іншу форму та інакшу виямку під рамку номерного знака. Подейкують, що над нею має бути розміщений напис “Dacia”.

Задні ліхтарі виглядають майже ідентичними до тих, що має вищезгаданий бестселер бренду. Bigster має довшу колісну базу та більший за габаритами, адже він матиме третій ряд сидінь. Проте, за повідомленнями інсайдерів, додаткові сидіння можуть бути опційними, тому в базовій версії нова модель буде п’ятимісною.

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Також очікується, що новинка матиме таку ж 7-дюймову приладову панель та 10,1- дюймовий дисплей мультимедіа, як і Duster. Однак, ймовірно, деякі елементи салону будуть значно відрізнятись від молодшої моделі.

Кросовер засновано на платформі CMF-B, а це означає, що під капотом Bigster, скоріш за все, матиме гібридну силову установку від Duster Hybrid 140, потужність якої збільшать, аби компенсувати більшу вагу моделі. Очікується, що повний привод буде доступний в стандартній комплектації.

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Ймовірно, Renault, продаватиме власну версію кросовера на ринках за межами Європи. Подейкують, що збиратимуть Bigster на фабриці Міовені в Румунії, а його дебют запланований на наступний рік.