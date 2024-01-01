Яким буде Dacia Bigster: фото

Відомо, що майбутня модель матиме зовнішність меншого Dacia Duster. Однак, тестовий прототип мав інакший задній бампер та кришку багажника і, очевидно, довшу колісну базу й більші габарити, через наявність третього ряду сидінь.

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Також відомо, що покупцям буде доступна п’ятимісна версія Bigster, яка відрізнятиметься збільшеним вантажним простором. Враховуючи відому інформацію про модель, дизайнер, відомий в мережі як Lars_o_saeltzer, створив цю візуалізацію майбутньої новинки.

Bigster заснований на платформі CMF-B та, ймовірно, матиме ті ж силові агрегати, що й останній Duster, включаючи силову установку Hybrid 140, що має потужність 140 кінських сил. Подейкують також про ймовірність появи флагманської версія двигуна, яка відрізнялась би збільшеною потужністю.

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Відомо, що Dacia Bigster дебютує в 2025 році. Збиратимуть кросовер на заводі Міовені в Румунії. Окрім цього, існує ймовірність що Renault захоче представити його на різних ринках за межами Європи під власним брендом.