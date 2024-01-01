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Яким буде Dacia Bigster: фото

Dacia незабаром розширить свій модельний ряд новим трирядним кросовером під назвою Bigster. Зараз новинка активно проходить випробування, про що свідчать шпигунські знімки, які з’явились минулого місяця.
Художник показав, як виглядатиме Dacia Bigster: фото - Auto24

ФОТО: lars_o_saeltzer|

Неофіційне зображення Dacia Bigster

Данило Северенчук
logo30 липня, 08:40
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Відомо, що майбутня модель матиме зовнішність меншого Dacia Duster. Однак, тестовий прототип мав інакший задній бампер та кришку багажника і, очевидно, довшу колісну базу й більші габарити, через наявність третього ряду сидінь.

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Також відомо, що покупцям буде доступна п’ятимісна версія Bigster, яка відрізнятиметься збільшеним вантажним простором. Враховуючи відому інформацію про модель, дизайнер, відомий в мережі як Lars_o_saeltzer, створив цю візуалізацію майбутньої новинки.

Bigster заснований на платформі CMF-B та, ймовірно, матиме ті ж силові агрегати, що й останній Duster, включаючи силову установку Hybrid 140, що має потужність 140 кінських сил. Подейкують також про ймовірність появи флагманської версія двигуна, яка відрізнялась би збільшеною потужністю.

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Відомо, що Dacia Bigster дебютує в 2025 році. Збиратимуть кросовер на заводі Міовені в Румунії. Окрім цього, існує ймовірність що Renault захоче представити його на різних ринках за межами Європи під власним брендом.

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