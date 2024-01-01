Каким будет кроссовер от Xiaomi: фото

Внешне модель будет напоминать “поднятый” седан SU7, а профиль новинки будет похож на Ferrari Purosangue. В целом дизайн авто будет напоминать смесь универсала, большого купе GT, внедорожника и даже спортивного седана.

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Сначала ожидалось, что автомобиль дебютирует исключительно как электромобиль, однако, недавно появилась информация, что также возможно появление варианта EREV, где бензиновый двигатель будет использоваться в качестве генератора энергии для батареи.

По архитектуре MX11 ходит много слухов. Первый SUV от Xiaomi, вероятно, унаследует платформу Modena, которая является базой SU7. Но, также есть информация, что кроссовер будет базироваться на новой архитектуре, которая и позволит использовать бензиновый мотор.

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На большинстве шпионских фотографиях заметно, что тестовые прототипы автомобиля имели LiDAR. В то же время фотографий салона пока нет, однако, по прогнозам, интерьер также унаследует большинство элементов от SU7, в частности, возможность кастомизации с помощью оригинальных аксессуаров Xiaomi, например – благодаря панели с физическими кнопками управления климат-контролем. Поговаривают, что стоимость будущего авто составит около 150 000 юаней (20 950 долларов).