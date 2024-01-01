Яким буде кросовер від Xiaomi: фото

Ззовні модель нагадуватиме “піднятий” седан SU7, а профіль новинки буде схожий на Ferrari Purosangue. Загалом дизайн авто нагадуватиме суміш універсала, великого купе GT, позашляховика і навіть спортивного седана.

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Спершу очікувалось, що автівка дебютує виключно як електромобіль, проте, нещодавно з’явилась інформація, що також можлива поява варіанту EREV, де бензиновий двигун буде використовуватись в якості генератора енергії для батареї.

Щодо архітектури MX11 ходить багато чуток. Перший SUV від Xiaomi, ймовірно, успадкує платформу Modena, яка є базою SU7. Але, також є інформація, що кросовер базуватиметься на новій архітектурі, яка і дозволить використовувати бензиновий мотор.

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На більшості шпигунських фотографіях помітно, що тестові прототипи автомобіля мали LiDAR. Водночас фотографій салону наразі немає, проте, за прогнозами, інтер’єр також успадкує більшість елементів від SU7, зокрема, можливість кастомізації за допомогою оригінальних аксесуарів Xiaomi, наприклад – завдяки панелі з фізичними кнопками керування клімат-контролем. Подейкують, що вартість майбутнього авто становитиме близько 150 000 юанів (20 950 доларів).