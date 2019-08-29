Первые рисунки будущего SUV очень похожи на недавний концепт-кар.

Один из директоров Volkswagen AG Юрген Штакман обнародовал в Твиттере фото, на котором изображен скетч будущего кроссовера Volkswagen T-Sport. Это самый маленький SUV концерна, который создан на платформе VW Polo.

Немецкий автопроизводитель начнет его производить на одном из заводов Южной Америки в начале 2020 года. Там он будет стоить до 20 тысяч долларов. Чуть позже наименьший кроссовер Volkswagen будет производиться и на других заводах по всему миру – в Индии, и, возможно, в Европе.

Amazing sketch from José Pavone, Head of Design SAM, - we signed, when we start the Technology Journey Session. @vwbrasil @vwargentina pic.twitter.com/ccEN6ZpZyC — Jürgen Stackmann (@jstackmann) August 15, 2019

Скорее всего, внешне новый Volkswagen T-Sport будет похож на концепт VW SUV Coupe (на фото сверху), представленный в Шанхае весной 2019 года. В частности, на скетче и на концепте четко видно похожий элемент – поднятую линию задней части кузова и купеобразный силуэт.

Напомним, что Volkswagen Golf 8 показали раскрашенным под зебру.