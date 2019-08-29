Перші малюнки майбутнього SUV дуже схожі на недавній концепт-кар.
Один з директорів Volkswagen AG Юрген Штакман оприлюднив у Твітері фото, на якому зображений скетч майбутнього кросовера Volkswagen T-Sport. Це найменший SUV концерну, який створений на платформі VW Polo.
Німецький автовиробник розпочне його виробляти на одному з заводів Південної Америки на початку 2020 року. Там він буде коштувати до 20 тисяч доларів. Трохи згодом найменший кросовер Volkswagen буде вироблятись і на інших заводах по всьому світі – в Індії, і, можливо, у Європі.
Швидше за все, зовні новий Volkswagen T-Sport буде схожим на концепт VW SUV Coupe (на фото верху), представлений у Шанхаї навесні 2019 року. Зокрема, на скетчі та на концепті чітко видно схожий елемент - підняту лінію задньої частини кузова та купеподібний силует.
Нагадаємо, що Volkswagen Golf 8 показали розфарбованим під зебру.