Перші малюнки майбутнього SUV дуже схожі на недавній концепт-кар.

Один з директорів Volkswagen AG Юрген Штакман оприлюднив у Твітері фото, на якому зображений скетч майбутнього кросовера Volkswagen T-Sport. Це найменший SUV концерну, який створений на платформі VW Polo.

Німецький автовиробник розпочне його виробляти на одному з заводів Південної Америки на початку 2020 року. Там він буде коштувати до 20 тисяч доларів. Трохи згодом найменший кросовер Volkswagen буде вироблятись і на інших заводах по всьому світі – в Індії, і, можливо, у Європі.

Amazing sketch from José Pavone, Head of Design SAM, - we signed, when we start the Technology Journey Session. @vwbrasil @vwargentina pic.twitter.com/ccEN6ZpZyC — Jürgen Stackmann (@jstackmann) August 15, 2019

Швидше за все, зовні новий Volkswagen T-Sport буде схожим на концепт VW SUV Coupe (на фото верху), представлений у Шанхаї навесні 2019 року. Зокрема, на скетчі та на концепті чітко видно схожий елемент - підняту лінію задньої частини кузова та купеподібний силует.

Нагадаємо, що Volkswagen Golf 8 показали розфарбованим під зебру.