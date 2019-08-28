Це останнє зображення новинки у камуфляжі. Восени покажуть повністю новий "восьмий" Golf без жодних наліпок.

Концерн Volkswagen показав фото моделі "Гольф" восьмого покоління, яке з'явиться найближчим часом. Зовні він мало відрізняється від звичного "Гольфа" минулої ґенерації, за виключенням логотипа, який має стати пласким та кольоровим.

Сім поколінь "Гольфа" розійшлись загальним тиражем у 35 мільйонів примірників, і наступний теж має стати бестселером. Виробник повідомляє, що новий VW Golf VIII буде революційним.

Він відкриє епоху "електрифікованого руху, оцифрованого інтер'єру, автономного водіння і підключених сервісів і функцій ".

Ніяких подробиць виробник не видає, однак вже відомо, що в салоні не буде "фізичних" кнопок – керування усіма функціями буде відбуватись через тач-скрін дисплею.