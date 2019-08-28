Это последнее изображение новинки в камуфляже. Осенью покажут полностью новый "восьмой" Golf без наклеек.

Концерн Volkswagen показал фото модели "Гольф" восьмого поколения, которое появится в ближайшее время. Внешне он мало отличается от привычного “Гольфа” прошлой генерации, исключая логотип, который должен стать плоским и цветным.

Семь поколений "Гольфа" разошлись общим тиражом в 35 миллионов экземпляров, и следующий тоже должен стать бестселлером. Производитель сообщает, что новый VW Golf VIII будет революционным.

Он откроет эпоху "электрифицированного движения, оцифрованного интерьера, автономного вождения и подключенных сервисов и функций".

Никаких подробностей производитель не выдает, однако уже известно, что в салоне не будет "физических" кнопок – управление всеми функциями будет происходить через тач-скрин дисплея.