Каким бы был электрический Chevrolet Malibu: фото

Модель Malibu стала последним среднеразмерным седаном в актуальной линейке Chevrolet. Он покинет конвейер вместе со своими конкурентами, такими как Subaru Legacy, Mazda6 и Ford Fusion, хотя, производство лидеров сегмента Honda Accord и Toyota Camry продолжится.

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Однако, эксперты Carscoops решили поразмышлять, каким бы был Malibu, если бы автопроизводитель решил восстановить его. Они представили модель, как высокопроизводительный электрический фастбэк и придали ему привлекательный аэродинамический кузов.

Актуальное поколение Chevrolet Malibu

Он имеет расширенные крылья, воздухозаборники и переднюю часть с акульим носом, которая напоминает актуальный язык дизайна Chevrolet. Однако, одновременно воображаемая версия Malibu имеет тонкие светодиодные фары и безрамные окна.

Спорткар будет использовать силовую установку с двумя электромоторами, 800-вольтовую архитектуру и батарею емкостью 90 кВт-ч. Также эксперты создали гибридную версию, для тех, кто не является сторонником электромобилей. Она использует 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который, как сообщается, разрабатывает GM, вместе с электродвигателем на 188 л.с.

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Несмотря на то, что это лишь воображаемая концепция и на самом деле General Motors не делал официальных заявлений о том, что планирует возродить Malibu, такая модель была бы прекрасным свидетельством приверженности автопроизводителя к инновациям и производительности.