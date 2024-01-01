Яким би був електричний Chevrolet Malibu: фото

Модель Malibu стала останнім середньорозмірним седаном у актуальній лінійці Chevrolet. Він покине конвеєр разом зі своїми конкурентами, такими як Subaru Legacy, Mazda6 та Ford Fusion, хоча, виробництво лідерів сегменту Honda Accord і Toyota Camry продовжиться.

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Проте, експерти Carscoops вирішили поміркувати, яким би був Malibu, якби автовиробник вирішив відновити його. Вони уявили модель, як високопродуктивний електричний фастбек й надали йому привабливий аеродинамічний кузов.

Актуальне покоління Chevrolet Malibu

Він має розширені крила, повітрозабірники й передню частину з акулячим носом, яка нагадує актуальну мову дизайну Chevrolet. Проте, водночас уявна версія Malibu має тонку світлодіодні фари та безрамні вікна.

Спорткар використовуватиме силову установку з двома електромоторами, 800-вольтову архітектуру та батарею ємністю 90 кВт-год. Також експерти створили гібридну версію, для тих, хто не є прихильником електромобілів. Вона використовує 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який, як повідомляється, розробляє GM, разом з електродвигуном на 188 к.с.

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Попри те, що це лише уявна концепція й насправді General Motors не робив офіційних заяв про те, що планує відродити Malibu, така модель була б чудовим свідченням прихильності автовиробника до інновацій та продуктивності.