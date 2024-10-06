Каким бы было "роботакси" будущего от Volvo

Как передает Electrek, публикация, о которой идет речь, была опубликована на странице на прошлой неделе. В ней рассказывается о концепт-кар Volvo 3CC. В описании указано, что дизайнеры Volvo намеревались “приспособить авто к будущему”, поэтому разрабатывали учитывая экологичность.

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Модель представляет собой ранний гибрид с рекуперативным торможением и изящной аэродинамикой, а также дверью типа "Крыло чайки" и расположением сидений 1+2 для облегчения входа и выхода.

Однако, в конце описания есть интересные слова, которые дословно переводятся как “подмигивание” и “подталкивание”. Автофанаты восприняли этот знак как намек, что вероятная обновленная версия концепции может дебютировать в качестве роботакси.

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Главным тезисом этих слухов является тот факт, что концепция Robotaxi от Tesla, и концепт Volvo 3CC 2005 года, выглядят очень похожими. Как бы там ни было, официальных заявлений со стороны Volvo пока нет и с высокой вероятностью, этим слухам не суждено стать реальностью.