Яким би було "роботаксі" майбутнього від Volvo

Як передає Electrek, публікація, про яку йде мова, була опублікована на сторінці минулого тижня. В ній розповідається про концепт-кар Volvo 3CC. В описі зазначено, що дизайнери Volvo мали намір “пристосувати авто до майбутнього”, тому розробляли з огляду на екологічність.

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Модель являє собою ранній гібрид з рекуперативним гальмуванням і витонченою аеродинамікою, а також дверима типу «Крило чайки» та розташуванням сидінь 1+2 для полегшення входу та виходу.

Проте, в кінці опису є цікаві слова, які дослівно перекладаються як “підморгування” та “підштовхування”. Автофанати сприйняли цей знак як натяк, що ймовірна оновлена версія концепції може дебютувати в якості роботаксі.

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Головною тезою цих чуток є той факт, що концепція Robotaxi від Tesla, та концепт Volvo 3CC 2005 року, виглядають дуже подібними. Хай там як, офіційних заяв з боку Volvo наразі немає й з високою ймовірністю, цим чуткам не судилося стати реальністю.