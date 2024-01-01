Каким бы мог быть первый квадроцикл от Jeep: фото

Как передает Carscoops, создали цифровую визуализацию, которая демонстрирует потенциал самого маленького, ориентированного на город электромобиля под эгидой Jeep. Этот гипотетический компактный электромобиль мог бы быть отличным игроком на растущем рынке городских микромобилей, предлагая сочетание прочного имиджа Jeep с практичностью небольшого электромобиля.

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Модель существует лишь в качестве цифрового неофициального рендера, однако, она основана на реальных электромобилях производства Stellantis - Citroen Ami, Opel Rocks Electric и Fiat Topolino. Как и упомянутые модели, концепция имеет симметричный кузов и небольшие габариты: 2410 мм в длину, 1390 мм в ширину и 1520 мм в высоту.

Фирменный дизайн Jeep сохранили благодаря использованию оригинального стиля решетки радиатора, окруженной круглыми светодиодными фарами. Кроме того, такие элементы, как полуоткрытые колеса, половина дверей, трубчатая рама и запасное колесо, установлено сзади, придают ему вид мини Wrangler.

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Однако, технические характеристики достаточно скромные: квадроцикл использует электрическую силовую установку Citroen Ami с электродвигателем мощностью 8 л.с. и литий-ионным аккумулятором емкостью 5,5 кВт-ч.

Это означает, что ездовые возможности этого электромобиля строго ограничены городскими улицами, оставляя основную идентичность бренда Jeep, как автомобилей предназначенных для бездорожья нетронутой.