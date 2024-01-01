Яким би міг бути перший квадроцикл від Jeep: фото

Як передає Carscoops, створили цифрову візуалізацію, яка демонструє потенціал найменшого, орієнтованого на місто електромобіля під егідою Jeep. Цей гіпотетичний компактний електромобіль міг би бути чудовим гравцем на зростаючому ринку міських мікромобілів, пропонуючи поєднання міцного іміджу Jeep із практичністю невеликого електромобіля.

Читайте також: Стала відома вартість Jeep Compass 2025

Модель існує лише в якості цифрового неофіційного рендера, проте, вона заснована на реальних електромобілях виробництва Stellantis - Citroen Ami, Opel Rocks Electric і Fiat Topolino. Як і згадані моделі, концепція має симетричний кузов та невеликі габарити: 2410 мм у довжину, 1390 мм у ширину та 1520 мм у висоту.

Фірмовий дизайн Jeep зберегли завдяки використанню оригінального стилю решітки радіатора, оточеної круглими світлодіодними фарами. Крім того, такі елементи, як напіввідкриті колеса, половина дверей, трубчаста рама та запасне колесо, встановлене ззаду, надають йому вигляду міні Wrangler.

Також цікаво: Jeep готує рестайлінговий Grand Cherokee

Проте, технічні характеристики досить скромні: квадроцикл використовує електричну силову установку Citroen Ami з електродвигуном потужністю 8 к.с. та літій-іонним акумулятором ємністю 5,5 кВт-год.

Це означає, що їздові можливості цього електромобіля суворо обмежені міськими вулицями, залишаючи основну ідентичність бренду Jeep, як автомобілів призначених для бездоріжжя недоторканою.