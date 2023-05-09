Львовский автобусный завод ЛАЗ никому особо представлять не надо – его машины и теперь бегают по дорогам разных стран мира. Но знаете ли вы, что во Львове работал научно-исследовательский институт, который проектировал автобусы по заказу других предприятий?

Поскольку во второй половине ХХ ст. во Львове работал один из крупнейших в Европе автобусных заводов (15 тыс. машин в год), было логичным, что здесь же был создан НИИ “Автобуспром”. Созданное на базе заводского КБ учреждение в разные годы называлось по-разному, но суть была одна: львовяне проектировали здесь автобусы для разных автобусных предприятий и по заказу отдельных ведомств.

Заказанный атомщиками проект 4209 имел актуальный для 1990 г. вид

Один из заказов львовским конструкторам в конце 1980-х сделало Министерство среднего машиностроения. Под таким названием была зашифрована структура, отвечавшая за атомную отрасль.

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На фото (не ранее 1993 г.) северный автобус АКА-4213 – изготовленный во львовском институте "Укравтобуспром" (бывший ВКЭИ) предсерийный вариант длинного 42091

В названии – только цифры

Проект нового автобуса был готов в 1990 году. Он имел полукапотную компоновку с дизелем (185 л.с.), большей частью помещенным в салоне, высокий пол (1055 м), багажник аж 1,4 куб.м.

В мае 1991 г. в опытном цехе ВКЭИавтобуспром сделали первый пилотный образец автобуса 4209. По документам он проходил как "специальный автобус", и его "специальность" заключалась в поездках по еле заметным проселочным дорогам и бездорожью в местах добычи урановой руды и строительства секретных атомных объектов. Наверное, поэтому, как ни странно, мы нигде не нашли упоминания о количестве пассажирских мест в салоне. Но известно, что модели-предшественницы имели до 20 сидений.

Скорее всего, это один из автобусов “Старт-42091” староконстантиновского завода “Металлист” выпуска 1990-х годов.

Вместе с коротким автобусом 4209 (колесная база 3800 мм) спроектировали также его удлиненную версию 42091 (база 4500 мм), которая относилась уже к автобусам среднего класса.

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Показательно, что кроме цифрового индекса эти спроектированные во Львове автобусы сначала не имели никакого бренда, ведь они планировались к производству "на стороне".

Что из этого вышло

Производство новых львовских автобусов наладить не успели – как раз начался развал СССР, и даже единственный заложенный на стапеле пилотный образец 42091 до стадии готовности не довели. Зато началось производство длинной версии автобуса – модели 42091.

Выходит, что базовый вариант модели 4209 существовал в единственном экземпляре (фото в заголовке). Остальные выпущенные машины – такие длиннобазные 42091.

Но львовский проект 4209/42091 все-таки был воплощен в серию. Выпуск длинной версии был налажен в Староконстантинове Хмельницкой области, где автобус производился под названием "Старт" в течение 1990-х.

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