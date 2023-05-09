Львівський автобусний завод ЛАЗ нікому особливо представляти не треба – його машини і тепер бігають шляхами різних країн світу. А чи знаєте ви, що во Львові працював науково-дослідний інститут, який проектував автобуси на замовлення інших підприємств?

Оскільки в другий половині ХХ ст. у Львові працював один з найбільших у Європі автобусних заводів (15 тис. машин на рік), було логічним, що тут же створили НДІ “Автобуспром”. Створена на базі заводського КБ установа в різні роки називалася по-різному, але суть була одна: львів’яни проектували автобуси для кількох заводів чи на замовлення окремих відомств.

Замовлений атомниками проект 4209 насправді мав актуальний для 1990 р. вигляд

Одне з замовлень львівським конструкторам наприкінці 1980-х зробило Міністерство середнього машинобудування. Під такою назвою було зашифрована структура, яке відповідало за атомну галузь.

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На фото (не раніше 1993 р.) північний автобус АКА-4213 – виготовлений у львівському інституті "Укравтобуспром" передсерійний варіант довгого 42091

У назві – лише цифри

Проект нового автобуса був готовий в 1990 році. Він мав напівкапотне компонування з дизелем (185 к.с.), високу підлогу (1055 м), багажник аж 1,4 куб.м.

В травні 1991 р. в дослідному цеху ВКЕІавтобуспром зробили перший пілотний зразок автобуса 4209. За документами він проходив як “спеціальний автобус”, і його “спеціальність” полягала в поїздках путівцями і бездоріжжям в місцях видобутку уранової руди та будівництва атомних об’єктів. Певно через це, як не дивно, ми ніде не знайшли згадування про кількість пасажирських місць у ній. Але відомо, що моделі-попередниці мали до 20 місць.

Певно, це один з автобусів “Старт-42091” старокостянтинівського заводу “Металіст” випуску 1990-х років.

Разом з коротким автобусом 4209 (колісна база 3800 мм), спроектували також його подовжену версію 42091 (база 4500 мм), яка відносилася вже до автобусів середнього класу.

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Показово, що крім цифрового індексу, ці спроектовані у Львові автобуси спочатку не мали ніякого бренду, адже вони планувалися до виробництва “на стороні”.

Що з того вийшло

Втім, повноцінне виробництво цих львівських автобусів налагодити не встигли – саме почався розвал СРСР, і навіть єдиний закладений на стапелі пілотний зразок до стадії готовності не довели. Натомість світ побачила довга версія автобуса – модель 42091.

Виходить, що базовий варіант моделі 4209 на короткому шасі існував в єдиному екземплярі (фото в заголовку). Решта випущених машин – довгобазові 42091.

Але львівський проект 4209/42091 все-таки був втілений та пішов у серію. Випуск довгої версії налагодили у Старокостянтинові Хмельницької області, де автобус вироблявся під назвою “Старт” протягом 1990-х.

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