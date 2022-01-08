Так, були часи, коли автобуси зовні представляли собою не дванадцятиметрове поліно, а справжній витвір дизайнерського мистецтва. І наші ЛАЗи в цьому сенсі не пасли задніх.

Нові автобуси на Львівському заводі почали розробляти з середини 1950-х, коли підприємство змінило статус з автомобільного на автобусний. Запускати в серію клон восьмиметрової моделі ЗІЛ-155 львів'яни відмовилися, заявивши, що зможуть створити власну конструкцію.

Концептуальний ЛАЗ "Україна-67" (бренд звучав саме українською) мав корму буквально футуристичного вигляду

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Такий автобус спроєктували в статусі міського автобуса середньої місткості ЛАЗ – 695 й поставили виробництво на потік. На відміну від подібних машин, що випускалися в країні (та й світі) раніше, ця дев'ятиметрова модель створювалася саме як автобус, а не як перероблена вантажівка. Замість важкої та легкої рами, яка скручується, основне навантаження ніс кузов, точніше, його легкий і жорсткий просторовий каркас.

Першим автобусом лазу була модель 695, вперше спроєктована не на базі вантажівки, а за автобусними канонами

Спеціальної, суто автобусною була і підвіска першого ЛАЗа – завдяки чому ходова вийшла комфортабельною й одночасно живучою. Були у дебютних львівських автобусів і інші нововведення, наприклад, дивовижна для того часу (і загальноприйнята донині) задньомоторна компоновка.

На тлі таких успіхів ніхто не здивувався, коли у Львові взялися за будівництво концептів – автобусів, що визначають вигляд і конструкцію пасажирського транспорту майбутнього. Два перших концепти зразка 1961 року – "Україна-1" і "Україна-2" вразили не тільки своїм виглядом, але і оснащенням.

Першими львівськими концептами були "Україна-1" і "Україна-2", що відрізнялися обробкою, числом місць і наявністю туалету в кормі

Пневматична підвіска, гідропідсилювач керма, V-подібний 10 сильний двигун – ці особливості були новаторськими на той час. А чого коштувала 5-ступінчаста коробка передач, що допомагає економити пальне, полегшує працю водія завдяки синхронізаторам на всіх щаблях, та ще керована джойстиком – з пневматичним сервомеханізмом! У пасажирському салоні концепту "Україна-1" був розсувний дах, система примусової вентиляції та гардероб, а у версії "Україна-2" – ще й туалет.

Львівські концепти були цілком реальними машинами: "Україна-2" (більш комфортна версія “України-1”) вірою і правдою служила в автопарку авіаційного КБ Олега Антонова в Києві

Конструкторське бюро Львівського автобусного заводу в 1967 році перетворилося на всесоюзну установу – ГСКБ, головне союзне Конструкторське Бюро автобусобудування. У цьому ж році побудували ще один концепт – ЛАЗ "Україна-67".

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Найцікавіше, що автобус з таким сміливим дизайном в ту пору міг запросто з’явитися на конвеєрі. Цього не сталося лише через те, що ЛАЗ вже мав основну модель

У технічному плані ЛАЗ "Україна-67" містив всі досягнення двох перших концептуальних розробок, а зовні відбив передові тенденції дизайну кінця 1960-х: маскування засклених скатів даху (при збереженні їх функціональності), легкість ліній і динамічність силуету, яку підкреслювала корма зі зворотним нахилом і аеродинамічним елементом.

На всіх фото ЛАЗ "Україна-67" постає в лівреї Міжнародного автобусного тижня в Ніцці

Автобус викликав справжній фурор на заходах всеєвропейського масштабу – Міжнародному автобусному тижні в Ніцці і на XV Міжнародному туристичному ралі, також проведеному на Лазурному березі Франції. В ту пору в світі ще не було прийнято будувати настільки комфортабельні й технічно досконалі автобуси для масових перевезень, який спроєктували у Львові. З найбільшого світового автобусного форуму "Україна-67" повернулася з цілою колекцією нагород:

Гран-Прі та Кубок оргкомітету (за показники в технічних тестах)

Великий Кубок – за перше місце в абсолютному заліку за майстерність водіння (за кермом машини був заводський інженер-випробувач с.Борім).

Приз Президента Франції

Великий приз відмінності

Спеціальний приз оргкомітету (за участь у туристичному ралі).

І це при тому, що конкуренція в Ніцці в той рік була надзвичайно гострою: серед 133-х автобусів з усього світу були дуже вдалі моделі виробників зі світовим ім'ям.

На своїх концептуальних моделях львівські конструктори обкатували нові технічні ідеї та стилістику кузова

Цікаво, що успіх львівських концептів не обмежився завойованими трофеями на форумах у Ніцці. Багато що з випробуваного на них було згодом реалізовано на серійних машинах, наприклад, використання потужного силового агрегату з V-подібною вісімкою, пневматична трансмісія, елементи оформлення інтер'єру.

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