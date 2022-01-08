Да, были времена, когда автобусы внешне представляли собой не двенадцатиметровое полено, а настоящее произведение дизайнерского искусства. И наши ЛАЗы в этом смысле не пасли задних.

Новые автобусы на Львовском заводе начали разрабатывать с середины 1950-х, когда предприятие поменяло статус с автомобильного на автобусный. Запускать в серию клон восьмиметровой модели ЗИЛ-155 львовяне отказались, заявив, что смогут создать собственную конструкцию.

Концептуальный ЛАЗ “Україна-67” (да-да, бренд звучал именно на украинском) имел корму буквально футуристического вида

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Такой автобус спроектировали и в статусе городского автобуса средней вместимости ЛАЗ-695 поставили производство на поток. В отличие от подобных машин, выпускавшихся в стране (да и мире) ранее, эта девятиметровая модель создавалась именно как автобус, а не как переделка грузовика. Вместо тяжёлой и легко скручевающейся рамы несущую нагрузку нёс кузов, точнее, его лёгкий и жёсткий пространственный каркас.

Первым автобусом ЛАЗа была модель 695, впервые спроектированная не на базе грузовика, а по автобусным канонам

Специальной, сугубо автобусной была и подвеска первого ЛАЗа - благодаря чему ходовая вышла комфортабельной и одновременно живучей. Были у дебютных львовских автобусов и другие новшества, например, диковинная для того времени (и общепринятая по сей день) заднемоторная компоновка.

На фоне таких успехов никто не удивился, когда во Львове взялись за постройку концептов - автобусов, определяющих вид и конструкцию пассажирского транспорта будущего. Два первых концепта образца 1961 года - "Украина-1" и "Украина-2" поразили не только своим видом, но и устройством.

Первыми львовскими концептами были “Україна-1” и “Україна-2”, отличавшиеся отделкой, числом мест и наличием туалета в корме

Пневматическая подвеска, гидроусилитель руля, V-образный 10 сильный двигатель – эти особенности были новаторскими на то время. А чего стоила 5-ступенчатая коробка передач, помогающая экономить топливо, облегчающая труд водителя благодаря синхронизаторам на всех ступенях, да еще управляемая джойстиком – с пневматическим сервомеханизмом! В пассажирском салоне концепта “Україна-1” была раздвижная крыша, система принудительной вентиляции и гардероб, а в версии “Україна-2” еще и туалет.

Львовские концепты были целиком реальными машинами: “Україна-2” (более комфортабельная версия "Украины-1") верой и правдой служила в автопарке авиационного КБ Олега Антонова в Киеве

Конструкторское бюро Львовского автобусного завода в 1967 году превратилось во всесоюзное учреждение – ГСКБ, Головное Союзное Конструкторское Бюро автобусостроения. В этом же году построили еще один концепт – ЛАЗ “Україна-67”.

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Самое интересное, что автобус с таким смелым дизайном в ту пору мог запросто появиться на конвейере. Этого не произошло только потому, что ЛАЗ уже имел основную модель

В техническом плане ЛАЗ “Україна-67” содержал все достижения двух первых концептуальных разработок, а внешне отразил передовые тенденции дизайна конца 1960-х: маскировка остекленных скатов крыши (при сохранении их функциональности), легкость линий и динамичность силуэта, которую подчеркивала корма с обратным наклоном и аэродинамическим элементом.

На всех фото ЛАЗ “Україна-67” предстает в ливрее Международной автобусной недели в Ницце

Автобус произвел настоящий фурор на мероприятиях всеевропейского масштаба – Международной автобусной неделе в Ницце и в XV Международном туристическом ралли, также проводимом на Лазурном берегу Франции. В ту пору в мире еще не было принято строить настолько комфортабельные и технически совершенные автобусы для массовых перевозок, какой приготовили во Львове. С крупнейшего мирового автобусного форума “Україна-67” вернулась с целой коллекцией наград

Гран-При и Кубок оргкомитета (за показатели в технические тестах)

Большой Кубок – за Первое место в абсолютном зачете за мастерство вождения (за рулем машины был заводской инженер-испытатель С. Борим).

Приз Президента Франции

Большой приз отличия

Специальный приз оргкомитета (за участие в туристическом ралли)

И это при том, что конкуренция в Ницце в тот год была необычайно острой: среди 133-х автобусов со всего мира были очень удачные модели производителей с мировым именем.

На своих концептуальных моделях львовские конструкторы обкатывали новые технические идеи и стилистику кузова

Интересно, что успех львовских концептов не ограничился завоеванными трофеями на форумах в Ницце. Многое из опробованного на них было впоследствии реализовано на серийных машинах, например, использование мощного силового агрегата с V-образной восьмеркой, пневматическая трансмиссия, элементы оформления интерьера.

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