Каким мог быть конкурент Tesla Model Y от Mercedes-Benz: фото

Линейка Mercedes-Benz EQ состоит из моделей EQA, EQB, EQC, EQE и EQE SUV, EQS и EQS SUV, а также EQV и EQT. Однако, ни одну из них нельзя назвать по настоящему успешной, поэтому неудивительно, что, по слухам, компания вскоре планирует отказаться от них.

Сейчас Mercedes-Benz не отказывается от электрификации полностью, а пытается исправить ошибки с помощью нового CLA с технологией EQ, G580 с технологией EQ и будущего GLC с технологией EQ. Однако, как пишет Autoevolution, грузинский виртуальный художник Георгий Тедорадзе, показал, каким бы мог быть Mercedes-Benz GLF – конкурент Tesla Model Y.

Передняя часть кроссовера, похоже, вдохновлена концептом Vision V. Автомобиль получил каскадные светодиодные фары, массивную решетку радиатора с большим фирменным логотипом бренда, дверные ручки вровень с кузовом, задние фонари в форме бумеранга и спортивный бампер с интегрированным диффузором.

Хотя это лишь цифровой рендер, такая модель могла бы быть достаточно интересной. Кроме того, у Mercedes-Benz уже есть крутые электрические агрегаты для нее - компания могла бы просто позаимствовать их у EQE.