Укр
Ру

Каким мог быть конкурент Tesla Model Y от Mercedes-Benz: фото

Электрическая линейка под названием EQ насчитывает немало моделей, но ни одну из них нельзя считать прямым конкурентом Tesla Model Y, которая была и до сих пор остается одним из бестселлеров на рынке электрокроссоверов. Однако, мастер CGI-графики показал, как могла бы выглядеть такая модель от немецкого автопроизводителя.
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть конкурент Tesla от Mercedes-Benz: фото - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

Фанатский рендер Mercedes-Benz GLF

Данила Северенчук
logo15 августа, 18:30
logo0
logo0 мин

Линейка Mercedes-Benz EQ состоит из моделей EQA, EQB, EQC, EQE и EQE SUV, EQS и EQS SUV, а также EQV и EQT. Однако, ни одну из них нельзя назвать по настоящему успешной, поэтому неудивительно, что, по слухам, компания вскоре планирует отказаться от них.

Читайте также: Mercerdes-Benz вскоре представит концепт нового V-Class в США

Сейчас Mercedes-Benz не отказывается от электрификации полностью, а пытается исправить ошибки с помощью нового CLA с технологией EQ, G580 с технологией EQ и будущего GLC с технологией EQ. Однако, как пишет Autoevolution, грузинский виртуальный художник Георгий Тедорадзе, показал, каким бы мог быть Mercedes-Benz GLF – конкурент Tesla Model Y.

Передняя часть кроссовера, похоже, вдохновлена концептом Vision V. Автомобиль получил каскадные светодиодные фары, массивную решетку радиатора с большим фирменным логотипом бренда, дверные ручки вровень с кузовом, задние фонари в форме бумеранга и спортивный бампер с интегрированным диффузором.

Также интересно: Мобильные сканеры с искусственным интеллектом будут препятствовать контрабанде на границе с Польшей

Хотя это лишь цифровой рендер, такая модель могла бы быть достаточно интересной. Кроме того, у Mercedes-Benz уже есть крутые электрические агрегаты для нее - компания могла бы просто позаимствовать их у EQE.

#Aвтофанаты #Новости #Фото #Концепции #Mercedes-Benz