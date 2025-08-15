Яким міг бути конкурент Tesla Model Y від Mercedes-Benz: фото

Лінійка Mercedes-Benz EQ складається з моделей EQA, EQB, EQC, EQE та EQE SUV, EQS та EQS SUV, а також EQV та EQT. Проте, жодну з них не можна назвати по справжньому успішною, тому не дивно, що, за чутками, компанія незабаром планує відмовитись від них.

Наразі Mercedes-Benz не відмовляється від електрифікації повністю, а намагається виправити помилки за допомогою нового CLA з технологією EQ, G580 з технологією EQ та майбутнього GLC з технологією EQ. Однак, як пише Autoevolution, грузинський віртуальний художник Георгій Тедорадзе, показав, яким би міг бути Mercedes-Benz GLF – конкурент Tesla Model Y.

Передня частина кросовера, схоже, натхненна концептом Vision V. Автомобіль отримав каскадні світлодіодні фари, масивну решітку радіатора з великим фірмовим логотипом бренду, дверні ручки врівень з кузовом, задні ліхтарі у формі бумеранга та спортивний бампер з інтегрованим дифузором.

Хоча це лише цифровий рендер, така модель могла б бути досить цікавою. Крім того, у Mercedes-Benz вже є круті електричні агрегати для неї — компанія могла б просто запозичити їх в EQE.