Mercerdes-Benz незабаром представить концепт нового V-Class в США

Як розповідає компанія, концепція Vision V – це надзвичайно елегантний мінівен, з особливим акцент на комфорт та “приватний лаунж”. Модель є візуалізацією бачення Mercedes-Benz щодо поєднання великого простору з максимальною ексклюзивністю та безпрецедентним захопливим цифровим досвідом.

Після світової прем'єри в Шанхаї у квітні, Vision V вирушив у світове турне, першою зупинкою якого став Дубай, а тепер його дебют відбудеться в США: після зупинки в Лос-Анджелесі він буде представлений у Mercedes-Benz Star Lounge у Пеббл-Біч, Каліфорнія, в рамках Тижня автомобілів у Монтереї з 14 по 17 серпня.

Автовиробник зазначає, що цей захід ідеально підходить для Vision V, адже концепт отримав дві нові розважальні функції – караоке та кінотеатр, для ще більш захопливого користувацького досвіду. Mercedes-Benz описує набір таких опцій, як “Приватний лаунж”.

До нього входять висувний 65-дюймовий кіноекран з роздільною здатністю 4К під підлогою, який висувається, коли пасажири опиняються всередині. Таким чином екран відділяє зону пасажирі та водія, створюючи для них куточок відпочинку, який икористовувати як кіно- чи ігровий центр, концертний зал, офіс або оазис релаксації.

Його доповнює аудіосистема з 42 динаміками, включаючи динаміки в сидіннях, що перетворюють музику на незабутній досвід. Водночас сім проекторів у оббивці стелі та підлозі розширюють поле зору. Бічні вікна стають додатковими “екранами” та створюють цифровий 360-градусний простів. Цей унікальний ефект ще більше посилюється інтеграцією фонового освітлення під час прослуховування музики.

Освітлення адаптує свої кольори до ритму музики. 65-дюймовий кіноекран керується за допомогою сенсорної панелі. Компанія обіцяє, що майбутні приватні мінівени отримають назву Mercedes-Benz VLE та Mercedes-Benz VLS. Перший матиме 8-місну компоновку та буде виконувати роль сімейного авто, а другий буде створений для поціновувачів розкоші. Обидві моделі дебютують вже в 2026 році.