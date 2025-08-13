Mercerdes-Benz вскоре представит концепт нового V-Class в США

Как рассказывает компания, концепция Vision V – это чрезвычайно элегантный минивэн, с особым акцент на комфорт и “частный лаунж”. Модель является визуализацией видения Mercedes-Benz по сочетанию большого пространства с максимальной эксклюзивностью и беспрецедентным захватывающим цифровым опытом.

После мировой премьеры в Шанхае в апреле, Vision V отправился в мировое турне, первой остановкой которого стал Дубай, а теперь его дебют состоится в США: после остановки в Лос-Анджелесе он будет представлен в Mercedes-Benz Star Lounge в Пеббл-Бич, Калифорния, в рамках Недели автомобилей в Монтерее с 14 по 17 августа.

Автопроизводитель отмечает, что это мероприятие идеально подходит для Vision V, ведь концепт получил две новые развлекательные функции – караоке и кинотеатр, для еще более увлекательного пользовательского опыта. Mercedes-Benz описывает набор таких опций, как “Частный лаунж”.

В него входят выдвижной 65-дюймовый киноэкран с разрешением 4К под полом, который выдвигается, когда пассажиры оказываются внутри. Таким образом экран отделяет зону пассажиров и водителя, создавая для них уголок отдыха, который можно использовать как кино- или игровой центр, концертный зал, офис или оазис релаксации.

Его дополняет аудиосистема с 42 динамиками, включая динамики в сиденьях, превращающие музыку в незабываемый опыт. В то же время семь проекторов в обивке потолка и полу расширяют поле зрения. Боковые окна становятся дополнительными “экранами” и создают цифровой 360-градусный простор. Этот уникальный эффект еще больше усиливается интеграцией фонового освещения во время прослушивания музыки.

Освещение адаптирует свои цвета к ритму музыки. 65-дюймовый киноэкран управляется с помощью сенсорной панели. Компания обещает, что будущие частные минивэны получат название Mercedes-Benz VLE и Mercedes-Benz VLS. Первый будет иметь 8-местную компоновку и будет выполнять роль семейного авто, а второй будет создан для ценителей роскоши. Обе модели дебютируют уже в 2026 году.