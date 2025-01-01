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Mercedes-AMG представила 1360-сильный электроседан

Mercedes-AMG GT XX CONCEPT – это шоу-кар, который является предварительным просмотром первого серийного электромобиля AMG и демонстрирует возможности новой высокопроизводительной архитектуры для электромобилей под названием AMG.EA.
Mercedes-AMG показала впечатляющий 1360-сильный концепт электроседана - Auto24

ФОТО: Mercedes-AMG|

Mercedes-AMG GT XX CONCEPT

Данила Северенчук
logo26 июня, 16:10
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Концепт имеет три электромотора общей мощностью 1000 кВт (1360 л.с.) и способен развивать максимальную скорость до 360 километров. Автопроизводитель пообещал, что все представленные технологии уже готовы к производству и первая серийная машина на новой платформе AMG.EA дебютирует в следующем году.

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Шоу-кар также демонстрирует совершенно необычный дизайн с низким силуэтом. Передняя часть отличается существенным наклоном капота и лобового стекла для уменьшения сопротивления встречного воздуха. Изюминкой на задней панели является инновационная панель MBUX Fluid Light Panel с более чем 700 свободно программируемыми RGB-светодиодами.

AMG утверждает, что коэффициент сопротивления составляет 0,198, что является впечатляющим показателем для автомобиля с широкими шинами и традиционными боковыми зеркалами. Колесные диски имеют аэродинамические элементы с 5 углеродными панелями, что при необходимости открываются для охлаждения тормозов или закрываются оптимального потока воздуха.

В салоне автомобиля есть ковшеобразные сиденья из углеродного волокна. Они, а также панели интерьера, обиты текстилем, изготовленный из переработанной гоночной шины от болида класса GT3. Перед водителем расположен большой дисплей с двумя планшетами.

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В основе спортивного электромобиля лежит 800-вольтовая архитектура с инновационной батареей, способной принять заряд с впечатляющей мощностью до 850 километров. Этого достаточно, чтобы восстановить 400 км запаса хода за 5 минут. AMG утверждает, что цилиндрические аккумуляторные элементы GT XX с прямым охлаждением улучшают управление теплом и облегчают поддержку оптимальной производительности батареи.

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