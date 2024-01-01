Mercedes-AMG C63 не получит новый V8

Как сообщает Motor1, ранее компания подтвердила разработку нового двигателя и предполагалось, что первой моделью, которая его получит, будет новый CLE63 2026 модельного года.

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Однако, представитель Mercedes-AMG Global Communications Катрин Дунц-Людвиг подтвердила Motor1, что новый AMG C63 на самом деле не получит двигатель V8. Пока неизвестно, какой силовой агрегат компания готовит для новой модели.

Это сообщение оказалось довольно неожиданным, поскольку ранее шпионы делились кадрами тестового прототипа модели с данным двигателем, проходившего испытания на Нюрбургринге. Интересно, что из-за своей уникальной конструкции, 4,0-литровый агрегат отличался самобытным тихим звучанием.

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По предварительным данным, турбомотор может выдавать мощность в 600 л.с. Также непонятно, получит ли кроссовер GLC63 данный двигатель, поскольку, фактически, это вариант в кузове кроссовер текущего Mercedes-AMG C63.