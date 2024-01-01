Mercedes-AMG C63 вскоре получит новый V8

Как сообщает Autocar, премьера нового V8 может состояться уже вскоре в модели CLE63. Представитель Mercedes-AMG Катрин Дунц-Людвиг подтвердил журналистам разработку нового двигателя, но отказался раскрывать больше подробностей.

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В то же время Mercedes-AMG C63 получит обновление, что, вероятно, будет включать отказ от четырехцилиндрового двигателя. Ожидается, что модель получит новый V8 с технологией мягкого гибрида. Это также позволит автопроизводителю отказаться от сложной и дорогой гибридной трансмиссии, используемой сейчас.

Прототип Mercedes-AMG CLE63 (Фото: Autocar)

Ожидается, что после CLE63 и C63 другие модели бренда также получат V8. Непонятно, будет ли GLC63 одним из них, также отказавшись от электрифицированного 2,0-литрового агрегата. Можно предположить, что такая замена произойдет поскольку это, по сути, вариант кроссовера текущего C63.

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По слухам, будущие AMG с восьмицилиндровой силовой установкой будут выдавать фальшивые звуки двигателя через динамики, чтобы имитировать приятный звук старых V8.