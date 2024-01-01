Шпионы заметили новый Mercedes-AMG CLE 63

Как сообщает Carscoops, инженеры Mercedes-AMG работают над новым купе CLE 63. В отличие от гибридного C63, новое купе будет оснащено 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Однако, новое шпионское видео показывает, что этот двигатель может звучать довольно тихо.

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Это связано с тем, что автопроизводителю пришлось установить дополнительные сажевые фильтры для защиты от твердых частиц, чтобы обеспечить соответствие строгим стандартам выбросов в Европе.На видео несколько прототипов Mercedes-AMG CLE 63 Coupe были замечены во время тестов на Нюрбургринге.

Понять как именно звучит V8 благодаря видео довольно трудно. Несколько текущих моделей Mercedes-AMG выдают синтетические звуки двигателей в салоны, и возможно, новая модель также получит эту опцию. Интересно, что есть некоторые предположения, что CLE 63 Coupe может предлагаться с дополнительной гибридной силовой установкой, подобной той, которая есть в C63.

Один из прототипов красного цвета, показанных в этом ролике, может иметь эту трансмиссию, поскольку на заднем стекле есть маленькая желтая наклейка, используемая для оповещения служб быстрого реагирования о наличии электрифицированной трансмиссии. Ни один из других прототипов не имел этой наклейки.

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Нет никаких слов о том, сколько мощности будет выдавать модель с двигателем V8, но в SL 63 этот показатель составляет 577 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Предположительно, компания может увеличить мощность до более 600 лошадиных сил. Что касается возможного варианта PHEV, он может выдавать те же 671 л.с., что и текущий C63 S.