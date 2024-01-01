Шпигуни помітили новий Mercedes-AMG CLE 63

Як повідомляє Carscoops, інженери Mercedes-AMG працюють над новим купе CLE 63. На відміну від гібридного C63, нове купе буде оснащено 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом. Проте, нове шпигунське відео показує, що цей двигун може звучати досить тихо.

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Це пов’язано з тим, що автовиробнику довелось встановити додаткові сажеві фільтри для захисту від твердих часток, аби забезпечити відповідність суворим стандартам викидів в Європі.На відео кілька прототипів Mercedes-AMG CLE 63 Coupe були помічені час тестів на Нюрбургрингу.

Зрозуміти як саме звучить V8 завдяки відео досить важко. Кілька поточних моделей Mercedes-AMG видають синтетичні звуки двигунів в салони, й можливо, нова модель також отримає цю опцію. Цікаво, що є деякі припущення, що CLE 63 Coupe може пропонуватися з додатковою гібридною силовою установкою, подібною до тієї, яка є в C63.

Один із прототипів червоного кольору, показаних у цьому ролику, може мати цю трансмісію, оскільки на задньому склі є маленька жовта наклейка, що використовується для сповіщення служб швидкого реагування про наявність електрифікованої трансмісії. Жоден з інших прототипів не мав цієї наклейки.

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Немає жодних слів про те, скільки потужності буде видавати модель з двигуном V8, але в SL 63 цей показник становить 577 к.с. й 800 Нм крутного моменту. Імовірно, компанія може збільшити потужність до понад 600 кінських сил. Що стосується можливого варіанту PHEV, він може видавати ті ж 671 к.с., що й поточний C63 S.