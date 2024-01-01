Mercedes-AMG C63 незабаром отримає новий V8

Як повідомляє Autocar, прем’єра нового V8 може відбутись вже незабаром в моделі CLE63. Представник Mercedes-AMG Катрін Дунц-Людвіг підтвердив журналістам розробку нового двигуна, але відмовився розкривати більше подробиць.

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Водночас Mercedes-AMG C63 отримає оновлення, що, ймовірно, включатиме відмову від чотирициліндрового двигуна. Очікується, що модель отримає новий V8 з технологією м’якого гібрида. Це також дозволить автовиробнику відмовитись від складної та дорогої гібридної трансмісії, що використовується наразі.

Прототип Mercedes-AMG CLE63 (Фото: Autocar)

Очікується, що після CLE63 і C63 інші моделі бренду також отримають V8. Незрозуміло, чи буде GLC63 одним із них, також відмовившись від електрифікованого 2,0-літрового агрегату. Можна припустити, що така заміна відбудеться оскільки це, по суті, варіант кросовера поточного C63.

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За чутками, майбутні AMG з восьмициліндровою силовою установкою будуть видавати фальшиві звуки двигуна через динаміки, щоб імітувати приємний звук старих V8.