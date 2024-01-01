Mercedes-Benz поделился тизером концепции нового электрического фургона

Как сообщает Carscoops, компания Mercedes-Benz подтвердила название концепта, представляющего следующее поколение фургонов Vito и V-Class. Он будет называться Vision V и впервые был анонсирован в декабре. Ожидается, что официальная презентация концепта состоится в этом году, накануне появления новой линейки электрических фургонов на рынке в 2026 году.

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Также компания выпустила несколько тизеров, однако они мало что раскрывают. Заметно, что автомобиль имеет большую эмблему Mercedes-Benz и значок Vision V, что вероятно, расположены на задней части фургона. В верхней части расположены красные светодиоды, которые являются частью задних фонарей шоу-кара.

Автопроизводитель отметил, что “демонстрационный автомобиль Vision V - это видение Mercedes-Benz Vans, которое идеально сочетает большое пространство с максимальной эксклюзивностью”. Известно, что в основу нового Vision V была положена архитектура Van Electric Architecture (VAN.EA).

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Все будущие электрические фургоны, вдохновленные этой концепцией, будут иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру и будут предлагаться в конфигурациях с одним и двумя двигателями. Mercedes-Benz пообещал, что флагманские варианты смогут проехать более 500 км на одном заряде и будут иметь автопилот 2-го уровня. Впоследствии система автономного вождения будет улучшена до 3-го и 4-го уровней.