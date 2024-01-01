Mercedes-AMG тестирует три новых мощных кроссовера

Как отмечает Carscoops, Mercedes-Benz ранее сообщал о намерениях представить 19 новых или обновленных автомобилей с ДВС. В этот перечень будут входить три модели AMG, шпионские снимки которых уже попали в сеть.

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Речь идет о трехрядном GLS63, его меньшем брате GLE63 и GLE53 Coupe. Несмотря на камуфляж, заметно, что каждый из них получил новые фирменные ДХО со звездочками Mercedes и иную решетку радиатора. Звездный мотив был введен также и для задней оптики.

Также каждая из моделей получила иной бампер и воздухозаборники. Хотя все эти автомобили продаются под брендом AMG, есть некоторые важные различия под капотом. GLS63 и GLE63 будут использовать 4,0-литровый V8 и точно не получат новый четырехцилиндровый силовой агрегат с технологией PHEV, который используется в C63 SE Performance.

Эти кроссоверы оснащены 48-вольтовой системой мягкого гибрида и их двигатель производит 611 л.с. и 850 Нм. В то же время с GLE53 Coupe ситуация противоположная. Эта модель пока также предлагается в версии мягкого гибрида на 435 л.с. и 560 Нм крутящего момента, но наличие зарядного порта на прототипе свидетельствует о том, что автомобиль будет предлагаться в качестве плагин-гибрида.

Кроме того, 18 месяцев назад компания объявила, что обновленный GLE53 получит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 543 “лошадки” с крутящим моментом в 750 Нм. Известно, что в таком исполнении GLE53 Coupe будет разгоняться до сотни за 4,6 секунды.

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В то же время данных о том, какой запас хода обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 31,2 кВт-ч не раскрыли. Ожидается, что все эти внедорожники дебютируют в течение 2025 года как автомобили 2026 модельного года.