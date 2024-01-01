Mercedes-AMG тестує три нових потужних кросовери

Як зазначає Carscoops, Mercedes-Benz раніше повідомляв про наміри презентувати 19 нових або оновлених автівок з ДВЗ. До цього переліку входитимуть три моделі AMG, шпигунські знімки яких вже потрапили в мережу.

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Йдеться про трирядний GLS63, його меншого брата GLE63 та GLE53 Coupe. Попри камуфляж, помітно, що кожен з них отримав нові фірмові ДХВ з зірочками Mercedes та інакшу решітку радіатора. Зірковий мотив було запроваджено також і для задньої оптики.

Також кожна з моделей отримала інакший бампер та повітрозабірники. Хоча всі ці автомобілі продаються під брендом AMG, є деякі важливі відмінності під капотом. GLS63 і GLE63 будуть використовувати 4,0-літровий V8 й точно не отримають новий чотирициліндровий силовий агрегат з технологією PHEV, який використовується в C63 SE Performance.

Ці кросовери оснащені 48-вольтовою системою м’якого гібрида і їх двигун виробляє 611 к.с. й 850 Нм. Водночас з GLE53 Coupe ситуація протилежна. Ця модель наразі також пропонується у версії м’якого гібрида на 435 к.с. й 560 Нм крутного моменту, але наявність зарядного порту на прототипі свідчить про те, що автівка пропонуватиметься у якості плагін-гібрида.

Крім того, 18 місяців тому компанія оголосила, що оновлений GLE53 отримає 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 543 “конячки” з крутним моментом в 750 Нм. Відомо, що в такому виконанні GLE53 Coupe розганятиметься до сотні за 4,6 секунди.

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Водночас даних про те, який запас ходу забезпечить акумуляторна батарея ємністю 31,2 кВт-год не розкрили. Очікується, що всі ці позашляховики дебютують протягом 2025 року як автомобілі 2026 модельного року.