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Mercedes-Benz вважає, що великі екрани в салонах авто - не круто

Останніми роками автовиробники почали масово встановлювати великі дисплеї в салонах своїх розкішних моделей. Крім того, вони також конкурують у сфері розробки спеціального програмного забезпечення та інших опцій для роботи мультимедіа. Однак, дизайнер Mercedes-Benz визнав, що екрани не мають бути головним акцентом в дорогому авто.
Дизайнер Mercedes-Benz вважає, що великі екрани в авто не є предметом розкоші - Auto24

ФОТО: Mercedes-AMG|

Mercedes-AMG EQS

Данило Северенчук
logo24 лютого, 12:20
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В інтерв’ю ABC News, Гордон Вагенер – головний дизайнер Mercedes-Benz, сказав, що “екрани – це не розкіш, оскільки кожна машина наразі має великий екран”. Компанія Mercedes-Benz визнає, що має вдосконалюватись в інших сферах, щоб відповідати престижу, здобутому раніше.

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“Ми маємо створювати розкіш поза екраном. Ось чому я говорю про майстерність і витонченість. Так багато уваги приділяється покращенню автомобілів”, – сказав Вагенер.Він також зазначив, що розробка програмного забезпечення теж є великою проблемою.

Інтер’єр Mercedes-AMG EQS з трьома дисплеями, об’єднаними в один кластер

“З боку програмного забезпечення все було не так добре. Тому що коли у вас великий екран, ви хочете мати на ньому чудовий вміст. Тому ми працюємо над більш конкретним і цікавим контентом”, – зазначив дизайнер.

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Як зазначає Motor1, попри ці заяви, великі екрани у моделях Mercedes-Benz навряд чи зникнуть. У 2026 році S-Class отримає оновлення в середині свого життєвого циклу, яке також включатиме успадкування компоновки екранів від EQS, що має три поєднаних дисплеї з загальною діагоналлю в 56 дюймів.

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