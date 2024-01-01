Mercedes-Benz тестує електричний V-Class

Пасажирський V-Class та його вантажна версія Vito стануть електромобілями у 2026 році. Відомо, що вони будуть побудовані на спільній новій електричній архітектурі VAN.EA. Автовиробник наполегливо працює, щоб запропонувати більшу диференціацію між моделями.

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Як зазначає Carscoops, ймовірно, V-Class пропонуватиме більше розкоші, ніж раніше, тоді як Vito буде орієнтований на комерцію. Шпигунам не вдалось зробити фото салону, проте, очікується, що всередині новий V-Class матиме додаткові екрани для задніх пасажирів.

Раніше Mercedes-Benz також розкрив деякі технічні характеристики нової платформи. Вона має 800-вольтову архітектуру, тому V-Class отримає бортовий зарядний пристрій на 22 кВт й запас ходу в 500 км на одному заряді. Новинка дебютує з системою допомоги водієві 2-го рівня, проте до кінця десятиліття компанія планує додати комплект 3-го рівня.

Очікується, що він забезпечить можливість водіння на автомагістралях без рук. Цілком ймовірно, комерційні фургони отримають 4 рівень автономності, щоб їх можна було використовувати як роботаксі.

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На шпигунських фото помітно, що тестовий прототип моделі має квадратну передню частину. Насправді ж це лише частина маскування й справжній капот буде більш обтічним. Крім того, автівка також має дверні ручки врівень з кузовом, що надають їй преміального вигляду.