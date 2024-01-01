Mercedes-Benz тестує лімузин на базі E-Class

Як повідомляє Carscoops, цей лімузин був створений майстрами Binz – компанії, що спеціалізується на переобладнанні моделей Mercedes-Benz у спеціальні машини швидкої допомоги, командні машини, катафалки та автівки для державних потреб, зокрема представницьких лімузинів.

Читайте також: Броньований лімузин Cadillac президента Клінтона виставили на продаж

Останній шестидверний E-Class був представлений у 2010 році та був розтягнутий 1,13 метра і його довжина становила 5,98 метра. Він мав три ряди сидінь, включаючи пару окремих крісел другого ряду, які були розділені центральною консоллю.

Тестовий прототип нової моделі нові центральні двері зі стандартними ручками, однак, у серійної моделі вони з високою ймовірністю будуть встановлені врівень з кузовом. Позначка E200 на багажнику свідчить про те, що автівка має 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає всього 204 к.с. й 320 Нм крутного моменту.

Також цікаво: Mercedes-Benz EQS незабаром отримає ще одне оновлення

У звичайному виконанні він дозволяє седану розганятися від 0 до 100 км/год за 7,5 секунди, перш ніж досягти максимальної швидкості у 240 км/год. Інші технічні подробиці про майбутню модель наразі невідомі.