Mercedes-Benz тестирует лимузин на базе E-Class

Как сообщает Carscoops, этот лимузин был создан мастерами Binz – компании, специализирующейся на переоборудовании моделей Mercedes-Benz в специальные машины скорой помощи, командные машины, катафалки и машины для государственных нужд, в частности представительских лимузинов.

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Последний шестидверный E-Class был представлен в 2010 году и был растянут 1,13 метра и его длина составляла 5,98 метра. Он имел три ряда сидений, включая пару отдельных кресел второго ряда, которые были разделены центральной консолью.

Тестовый прототип новой модели новые центральные двери со стандартными ручками, однако, у серийной модели они с высокой вероятностью будут установлены вровень с кузовом. Пометка E200 на багажнике свидетельствует о том, что автомобиль имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает всего 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

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В обычном исполнении он позволяет седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды, прежде чем достичь максимальной скорости в 240 км/ч. Другие технические подробности о будущей модели пока неизвестны.