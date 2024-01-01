Mercedes-Benz EQS вскоре получит еще одно обновление

В прошлом году электромобиль получил обновленный передний бампер AMG Line и новую решетку радиатора, которая имитирует ту, что есть на S-Class. Кроме того, дизайнеры добавили уникальный орнамент капота и сделали салон более комфортным.

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Механические изменения также были довольно значительными, поскольку EQS получил большую батарею на 118 кВт-ч, что обеспечивает дополнительный запас хода в 82 километра. Однако, как сообщает Carscoops, кажется, Mercedes не готов остановиться на этом.

Автомобильные шпионы сфотографировали два прототипа, которые свидетельствуют о подготовке ко второму рестайлингу. Несмотря на то, что изменения не такие значительные, можно четко различить новые фары с изображением звезд, которые будут выполнять роль дневных ходовых огней. К слову, они также были замечены на ряде последних прототипов, включая CLA и S-Class, а также GLE и GLS.

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Интересно, что новая графика находится только спереди, но, поскольку планируется, что большинство моделей получат звездчатые задние фонари, вероятно, они все же появятся в серийном EQS. Пока нет никаких данных относительно других изменений и точной даты дебюта обновленной версии модели.