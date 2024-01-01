Mercedes-Benz готовит рестайлинг для S-Class

Как сообщает Carscoops, Mercedes S-Class 2026 года заметили во время тестирования на дорогах общего пользования. Однако, на данный момент известно, что Mercedes-Benz решил отложить внедрение обновленной версии, чтобы продлить жизненный срок текущей модели.

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Дебют обновленного флагманского седана ожидается в конце 2025 или в начале 2026 года. Если последний срок правдивым, автомобиль может выйти на рынке как модель 2027 года. Несмотря на камуфляж, которым был покрыт прототип, можно заметить новый стиль решетки радиатора. Она стала значительно больше, чем у текущей модели.

Также есть новые фары с изображениями треугольной звезды, функционирующие как дневные ходовые огни. В то же время передний бампер имеет измененные воздухозаборники. Камуфляж был нанесен и на боковые зеркала, поэтому, возможно, их также изменят.

Остальная часть дизайна в основном сохранена, но можно увидеть несколько измененную заднюю часть с новыми задними фонарями, которые имеют изображения звезд. Также могут быть внесены некоторые изменения в стиль бампера, отражателей и выхлопа. Изображений салона нет, но, по слухам, модель получит совершенно новую приборную панель с дисплеем Hyperscreen с экраном для пассажира.

На данный момент о модели мало что известно, но текущий S-Class предлагает широкий ассортимент силовых агрегатов, включая 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который развивает 448 л.с. и 559 Нм крутящего момента.

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Клиенты также могут получить 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом на 503 л.с., 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом на 630 л.с. и гибридный вариант, имеющий запас хода только на электричестве до 74 километров.